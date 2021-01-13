Сколько Фершампенуазу жить без очистных сооружений?

Первое областное информагентство выяснило, что сделано за полгода после визита губернатора в Нагайбакский район

В Фершампенуазе реконструкция очистных сооружений канализации тянется уже несколько лет. И вот уже третий глава района берется за объект, ставший причтей во языцах не только в администрации Нагайбакского района, но и министерстве строительства области. Чего только стоит шум вокруг прошлогоднего визита губернатора в район, когда Алексей Текслер сравнил долгострой с космической станцией.



Спустя полгода после визита Алексея Текслера мы решили проверить, что же сделано в этом направлении. Когда же будут сданы очистные, и как долго сточные воды будут сливаться напрямую в местную реку.



Очистные сооружения канализации в Фершампенуазе не работают уже лет двадцать. Все это время канализационные стоки сливаются рядом с неработающим объектом. Со временем потребовалось полноценное обновление, был подготовлен проект по последнему слову прогрессивных технологий: специальные живые бактерии на одном из этапов очистки должны были перерабатывать воду. Для их жизнедеятельности была предусмотрена мини-блочная газовая котельная, чтобы бактерии не замерзли вместе с канализационными стоками.



Финансировался объект из областного бюджета, работа продвигалась этапами: обновлялась кровля, производились внутренние строительные работы, благоустройство территории. На одном из таких этапов произошел сбой: подрядчик, который к концу 2017-го должен был достроить газовую мини-котельную с дизельной электростанцией, не уложился в сроки, а потом и вовсе подался в бега. Газопровод к сооружениям подвели, и вся работа встала на неопределенный срок. Пока в район не приехал губернатор.



Итак, по поручению губернатора была разработана дорожная карта по завершению строительства очистных сооружений. В рамках этой карты администрация Нагайбакского района обследовала фактическое состояние предприятия и подготовила техзадание на разработку проектно-сметной документации с учетом результатов проведенного обследования.



«Из местного бюджета будут направлены средства на корректировку проекта для завершения строительства объекта. По завершении этапа корректировки будет выявлена потребность в недостающих средствах и будет подана заявка в Минстрой Челябинской области для завершения работ по сдаче объекта и ввода в эксплуатацию. Планируемая сдача объекта — 31 декабря текущего года», — прокомментировали в администрации района.



Стоит отметить, что главы муниципальных образований должны обеспечить обязательное наличие проектно-сметной документации при направлении заявок на финансирование строительства и реконструкцию подобных объектов.



«Администрации Нагайбакского района Минстрой региона рекомендовал обеспечить разработку проектно-сметной документации и предоставить заявку до 1 июля 2021 года на софинансирование мероприятий по завершению реконструкции очистных сооружений канализации села Фершампенуаз в рамках государственных программ, курируемых региональным Минстроем», — ответили в ведомстве.



Таким образом за полгода сооружения только обследовали, проектно-сметной документации пока нет, соответственно нет и заявки в министерстве строительства. Если район успеет подать заявку до 1 июля, то у муниципалитета есть шанс попасть в финансирование программы 2022 года.

