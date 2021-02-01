За свалку снега на улице Академика Шмакова челябинец заплатит приличный штраф

Наталья Котова поручила усилить контроль за несанкционированными вывозами сугробов в городе

В Челябинске начали появляться места несанкционированного складирования снега. На прошлой неделе глава города Наталья Котова попросила своих подчиненных разобраться с этой ситуацией, и сегодня во время аппаратного совещания заместитель мэра по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская сообщила о результатах работы.

«В рамках вашего поручения по вопросам несанкционированного складирования снега на улице Академика Шмакова в Курчатовском районе города Челябинска: правонарушитель был выявлен и наказан штрафом на сумму 4 500 рублей. Напомню, за несанкционированный сброс снега в неположенном месте на физических лиц налагается штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных — от 5 до 20 тысяч рублей и на юридических — от 25 до 50 тысяч рублей»,— сообщила Надежда Рыльская.

Кроме того, по ее словам, в рамках мониторинга территорий общего пользования было проверено 42 улицы города по содержанию объектов улично-дорожной сети. В результате был составлен 21 акт нарушений, в числе которых: складирование снега в неположенном месте, наледь на крыше и не очищенные от снега дворовые тротуары и проезды.

Глава Челябинска Наталья Котова сообщила, что снегосвалки в городе открыты для всех, поэтому, чтобы избежать штрафов, снег необходимо вывозить туда.

