Сказочный трамвай запустят в Челябинске 28 декабря

Водителем вагона станет Баба-яга, а инспектором — Дед Мороз

В воскресенье, 28 декабря, на улице Челябинска выйдет трамвай с необычным экипажем. Ровно в 16:05 на линию отправится специальный новогодний маршрут с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказали в ЧелябГЭТ.

В качестве водителя трамвая заявлена Баба-яга, инспектором по безопасности на борту будет Дед Мороз, а задачу по созданию праздничной атмосферы и тимбилдингу возьмет на себя Снегурочка.

Особенностью поездки станет интерактивный формат оплаты проезда. Вместо традиционных билетов пассажирам предложат расплатиться творчески: спеть песню, станцевать или рассказать тематический анекдот.

Трамвай выйдет из депо № 1 в 16:05, через десять минут он прибудет на остановку «Оперный театр». В течение получаса вагон проедет через остановки «Площадь Искусств», «Теплотехнический институт», «5 декабря», «Монтажный колледж», «Депо № 1». Потом состоится еще три рейса, старты запланированы на 16:47, 17:29 и 18:11.