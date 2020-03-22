Сказочные герои могут «поселиться» в челябинском сквере

Голосование за установку топиарных фигур проводится на сайте «Активный житель-74».

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В сквере, расположенном на улице Молодогвардейцев в Челябинске, могут появиться фигурки сказочных персонажей. Администрация Курчатовского района запустила специальный опрос на портале электронных голосований «Активный житель-74».

В случае положительного решения граждан власти обязуются установить в сквере топиарные фигуры в виде сказочных героев известных детских произведений. Преимущество топиарных фигур в том, что они красиво выглядят благодаря объёмному каркасу и покрытию искусственным материалом, которому не страшны никакие погодные условия. Кроме того, их не нужно поливать и подстригать: фигуры будут выглядеть отлично круглый год.

Кроме того, жителям предлагается выбрать, каких именно сказочных персонажей они хотят видеть в сквере. Отдать свой голос можно до 29 марта включительно. В случае, если большинство горожан проголосует «за» установку таких фигур, то власти Курчатовского района выберут наиболее популярные варианты героев, и работы начнутся уже в этом году. Оставить свой голос можно здесь.

Отметим, топиарные фигуры в виде трёх медведей уже украшают Сад Победы и являются одним из любимых мест посетителей: вокруг вечнозелёных медведей всегда много горожан, а ещё с ними обожают фотографироваться, причём как дети, так и взрослые.