СК России запустил круглосуточный центр помощи гражданам

Подать обращение можно через социальные сети

Следственный комитет России создал специальное подразделение для круглосуточной помощи гражданам — Информационный центр. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Теперь получить справочную информацию, сообщить о фактах коррупции или давлении на бизнес можно по круглосуточному телефону 8-800-100-12-60.





Также оперативно получить ответы на вопросы можно через «Инстаграм» и социальную сеть «ВКонтакте». Сообщения можно отправить в директ — @infocentrskrf. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную руководителя СК России Александра Бастрыкина: vk.com/priemnaya_bastrikina и через аккаунт Информационного центра — vk.com/infocentrskrf.