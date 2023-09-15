Следственный отдел Верхнего Уфалея проверяет сообщения жителей о стоке канализационных вод в Верхнеуфалейское водохранилище. В ведомстве сообщили, что организована доследственная проверка по признакам халатности.
Информация о том, что в городской пруд текут канализационные воды, появилась в соцсетях. На место аварии выехал следователь СК России, который осмотрел коллектор и провел опрос заявителей.
«В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, принято процессуальное решение», — уточнили в СУ СК России по Челябинской области.