СК проверяет жалобы челябинцев на строительство проезда во дворе жилого дома

Городские власти объяснили, в чем заключается необходимость этих изменений

В районе дома по улице Воровского № 23в должны были стартовать работы по строительству дороги, которая поможет экстренным службам быстрее двигаться по местному кварталу. Как сообщили в региональном управлении СК, рабочим помешали жители дома, которые перегородили машинами проезд в свой двор. Они считают, что проезд будут использовать автолюбители, чтобы объезжать заторы в районе пересечения Воровского — Курчатова и Свердловского проспекта. В мэрии разъяснили суть грядущих изменений.

Городские власти уверяют, что у дома № 23в по Воровского не строится дорога или сквозной проезд. В этом квартале необходимо сделать так, чтобы автомобили экстренных службы могли здесь спокойно проезжать. Решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Впрочем, проезд, о котором говорят жители, в целом есть и сейчас, но много лет назад его перекрыли незаконно установленным металлическим гаражом.





«По желанию жителей у последнего подъезда дома 23в по ул. Воровского могут быть установлены забетонированные столбики, исключающие возможность сквозного проезда, а у первого подъезда — знак „Тупик“», — предлагают вариант в администрации Челябинска.

Тем не менее поведение жителей дома привлекло внимание сотрудников Следственного комитета. В областном управлении СК заявили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудникам предстоит установить достоверность информации и обстоятельства произошедшего. Также в ведомстве пообещали дать уголовно-правовую оценку действиям чиновников из местного самоуправления.