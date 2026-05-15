СК проверяет семью из Челябинска, где мать пожаловалась Мизулиной на изъятие ребенка

Между тем власти намерены ограничить женщину в правах на дочку-подростка

Челябинка Надежда обратилась к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с жалобой на незаконное, по ее мнению, изъятие 13‑летней дочери. Девочку почти полгода назад поместили в реабилитационный центр. Мать винит во всем соседку, с которой у нее давний конфликт. Мизулина публично поддержала семью, назвав ситуацию «беспределом» и пообещав направить обращения в Генпрокуратуру и СК, сообщает «КП-Челябинск».

Однако в полиции и уполномоченных органах приводят другие факты. По данным ГУ МВД, сигнал о неблагополучии поступил еще в ноябре: соседи жаловались на антисанитарию, неадекватное поведение матери и на то, что девочка три месяца нигде не училась. Специалисты выезжали по адресу, однако мать не открыла им двери. Квартиру вскрыли с помощью спасателей, и жалобы подтвердились.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка региона уточнили: в квартире не было работающего холодильника и продуктов, отсутствовал унитаз, на полу — следы фекалий. Девочка-подросток была в грязной одежде, от нее сильно пахло, на вопрос, что девочка ела в последний раз, она ответила: «Ела гречку, но когда — не помню». В итоге девочку временно поместили в социальный реабилитационный центр, опека намерена ограничить мать в родительских правах.

Следственный комитет Челябинской области начал проверку после обращения Надежды к Мизулиной, а глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки.