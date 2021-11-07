В ночь на 7 ноября 2021 года в одном из частных домов города Златоуста произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС было обнаружено тело 41-летней местной жительницы.
По данному факту органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что минувшей ночью в Златоусте в пятом микрорайоне загорелся частный дом. Огонь полностью охватил дом и постройки еще до приезда пожарных. В результате ЧП погибла многодетная мать. У нее осталось четверо детей.
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