СК проверит действия опеки Челябинской области после скандала с изъятым ребенком

Из-за возможной халатности специалистов опеки ребенок может вернуться в неблагополучную семью

В Челябинске суд постановил вернуть ребенка биологическому отцу, хотя ранее тот отказался от сына и несколько лет не интересовался жизнью малыша. История попала в федеральные СМИ — проверить законность того, что происходит, поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Несколько лет назад маленького Кирилла нашли на улице в одной пижаме — мальчик ушел из дома. Отец ребенка тогда заявил, что сын ему надоел и не нужен. Малыша передали государству. Но через несколько месяцев он обрел любящую приемную семью — маму и папу. Супруги из Челябинска взяли его под опеку, а отца на тот момент ограничили в родительских правах.

Спустя какое-то время приемные родители решили усыновить мальчика и обратились в суд с иском о лишении биологического отца прав. Однако тот, видимо, испугавшись необходимости платить алименты, решил вернуть мальчика.

«В эфире федеральной телепрограммы сообщалось, что в Челябинске ребенка, ранее изъятого из неблагополучной семьи и переданного в приемную, суд постановил вернуть биологическому отцу. В настоящее время это решение суда обжалуется. Вместе с тем, по данным, озвученным в передаче, такая ситуация стала возможной из-за халатности органов опеки, которые своевременно не инициировали лишение отца родительских прав. Это создает риск повторного попадания ребенка в неблагоприятные условия»,

— отмечают в Следственном комитете.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя челябинского следственного управления Константину Правосудову лично доложить ему о результатах проверки и всех установленных обстоятельствах дела.