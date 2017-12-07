/ СК заинтересовался 15-летней роженицей из Троицка после попытки смыть ребенка

Материалы проверки переданы из органов внутренних дел по инициативе следователей.

Южноуральские следователи начали проверку после попытки избавиться от ребенка через канализацию 15-летней мамой из Троицка. Девушка намеревалась утопить новорожденного в уборной одного из общежитий города, когда ее остановила молодая бабушка. Материалы дела переданы в СК из полиции. Проведение проверки взято на контроль руководителем областного следственного управления СК.



С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о молодой маме из Троицка. Сообщается, что девушка родила ребенка в домашних условиях, не посетив ни разу гинеколога во время беременности. Младенец якобы не был желанным, поэтому молодые родители решили от него избавиться, утопив в унитазе. Этому помешала новоиспеченная бабушка. Информацию частично подтвердили в полиции. Ребенка и роженицу после произошедшего госпитализировали.