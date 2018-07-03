/ Следователи разыскивают выпавшую из машины девочку из Магнитогорска

Жители сообщают об аналогичных случаях на проблемном перекрестке.

Резонансный инцидент с маленьким ребенком в Магнитогорске оказался не единичным случаем. Падение детей из движущегося транспорта повторяется. Жители города рассказывают о похожих авариях на этом же перекрестке.

Я такую же картину видела. На ходу из машины ребенок вывалился, на перекрестке Ленина — Завенягина, благо светофор только загорелся и еще никто не успел разогнаться. — рассказала жительница Магнитогорска Ксения Рудковская.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, который имел место 27 июня.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном СУ СКР.

Следователи просят жителей Магнитогорска сообщить данные родителей или пострадавшего ребенка, а также сведения об этом происшествии по телефонам Правобережного следственного отдела: 8 (3519) 34-48-01, 8 (3519) 34-37-61, 8 (3519) 34-33-23, либо в органы МВД России по телефону 02.

Напомним, 27 июня маленькая девочка выпала из движущейся машины. Иномарка поворачивала на перекрестке улиц Ленина и Завенягина в Магнитогорске. Инцидент попал на запись видеорегистратора.