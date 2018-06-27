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/ СК подозревает персонал лагеря в безответственности после гибели 13-летней сироты

СК подозревает персонал лагеря в безответственности после гибели 13-летней сироты

Возбуждено уголовное дело.
сегодня в 13:50
  |  Общество

Следственный комитет не исключает криминальный характер смерти 13-летнего мальчика в лагере под Миассом. Там подростка из детского дома нашли мертвым. По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 109 Уголовного кодекса.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, 25 июня в детском лагере «Ильмены» в Миассе скончался 13-летний мальчик. Медики прибыли на место только для того, чтобы констатировать его гибель. Правоохранителями рассмотрены различные причины его гибели, среди них — эпилепсия и черепно-мозговая травма. Для этого организована судмедэкспертиза.

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