/ Виновника смертельной аварии на ЧТЗ в Челябинске отправили в СИЗО

Спортсмен проведет в изоляторе минимум 2 месяца.

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23-летний Никита Никитин, который за рулем БМВ устроил смертельную аварию в Челябинске, отправлен под стражу на два месяца. Такое решение сегодня, 21 мая, принял Центральный районный суд Челябинска. О мере пресечения ходатайствовали следователи.

В ходе заседания стало известно, что супруга молодого человека ждет ребенка. Корреспондент сайта «Первый областной» из зала суда сообщает, что спортсмена на заседание пришли поддержать несколько человек. Сам Никитин был спокоен и никак не отреагировал на оглашенное решение.

Напомним, в отношении водителя БМВ, который устроил смертельную аварию в Челябинске на ЧТЗ, возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Правоохранители подтвердили, что водитель в момент аварии был пьян.

Учитывая, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Известно, что меру пресечения суд вынесет сегодня, 21 мая.

Смертельная авария произошла накануне, 20 мая. В 09:30 у дома 116 по улице Комарова БМВ протаранил три автомобиля. Иномарка снесла автомобиль «Лада Веста» и «Шкода Октавия» и прекратила движение только после столкновения с «Волгой». Водитель «Весты» погиб на месте. Чудом удалось избежать жертв из числа пешеходов. Один из них находился буквально в метре от места ЧП.