Сегодня, 25 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с уволенным тренером по боксу Владимиром Рощенко. Свое мнение глава региона изложил в инстаграм-аккаунте.

«Плохая история. Поручил Минспорта разобраться и сделать кадровые выводы. Рощенко продолжит работу в челябинском боксе», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ранее стало известно об увольнении Владимира Рощенко из Центра спортивной подготовки Челябинской области. Старший тренер сборной команды Челябинска получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы ему предложили должность водителя автобуса с заработной платой 34 тысячи рублей. Челябинский тренер Рощенко за свою карьеру воспитал четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников — заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев.