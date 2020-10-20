«Ситуация напряженная»: Ирина Гехт о распространении COVID-19 в Челябинской области

Коэффициент распространения COVID-19 поднялся выше единицы.

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В Челябинской области наблюдается прирост заболевших COVID-19, а также зафиксирован рост коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуацию прокомментировала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«Всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 18 734. На 1000 человек населения — 5,4 случая. Кроме того, коэффициент распространения инфекции — 1,06. Надо понимать, что если коэффициент распространения выше единицы, значит ситуация, связанная с распространением инфекции, напряженная. Только при стабилизации коэффициента на единице и ниже мы можем говорить, что инфекция остановилась», — подчеркнула первый вице-губернатор.

В среднем за сутки в Челябинской области прирост составляет 0,6%. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 113 человек, прирост составил 0,61%.