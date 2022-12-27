Систему подсчета безбилетников установили в трамваях в Челябинске

Рассказываем, как она работает

В Челябинске в трамваях ввели систему отслеживания безбилетников. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев, на сегодняшний день такая система установлена в 30 новых трамваях, поставленных в город Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») .

«Система работает следующим образом: она фиксирует, сколько человек вошло в трамвай и сколько оплатило проезд. Вся эта информация выводится на экран. Например, в вагон зашло восемь человек, а проезд оплатили, допустим, всего пять человек. И на экране все это отображается», — рассказал Дмитрий Усачев.

Речь идет о низкопольных трамваях, поставку в Челябинск которых завершили в конце ноября 2022 года. Как тогда отметили в пресс-службе «Роскосмоса», предприятие выполнило свои обязательства перед Миндортрансом региона в срок и без замечаний.

В числе преимуществ новых трамваев, помимо системы отслеживания безбилетников, — прямые широкие проходы, система кондиционирования воздуха с функцией очистки и обеззараживания, современное энергосберегающее оборудование, кнопки открытия дверей, способность качественно сохранять тепло и повышенная плавность хода благодаря обновлению конструкции трамвайной тележки.