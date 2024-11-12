Системе поддержки гражданских инициатив Челябинской области исполнилось 10 лет

Первая леди региона поздравила всех причастных

В рамках Южно-Уральского гражданского форума состоялся торжественный вечер. Поводом стал юбилей системы поддержки НКО региона. Учредитель фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер поблагодарила и поздравила экспертов и участников форума.





«Я поздравляю всех с этим мероприятием. Благодарю экспертов и участников, которые посетили наш форум. Челябинская область является флагманским регионом с тремя тысячами НКО и мы гордимся этим. Конечно же, нам есть, куда стремиться мы знаем, куда нам двигаться дальше. Мы делаем огромный объем работы, мы делаем то, что нужно людям здесь и сейчас», — сказала Ирина Текслер.

В рамках Южно-Уральского гражданского форума состоялась церемония награждения.

Медалями за содействие в развитии гражданского общества Челябинской области наградили директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Артема Шадрина, эксперта Общественной палаты РФ Елену Малицкую, председателя Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко.

«Челябинск область по праву является одним из лидеров развития некоммерческого сектора. За этим — огромный труд тысяч некоммерческих организаций, тех, кто здесь работает, делает очень значимые и добрые дела. Я очень рад, что сюда приехал. И буду рад продолжать помогать в развитии этого важного и нужного дела»,— сказал Артем Шадрин.

Благодарственные письма от губернатора Челябинской области получили самые активные представители гражданского общества Южного Урала.





Завершился вечер праздничным концертом с участием ВИА «Ариэль», группы «Ирония судьбы», народной артистки России Натальи Заварзиной, а также творческих коллективов региона.