Система «Дорожный пристав» выявила более сотни должников в первом же рейде в Челябинской области

Половина остановленных автовладельцев уплатили свои долги прямо на трассе

В среду, 10 апреля, ГИБДД и судебные приставы Челябинской области впервые взяли в совместный рейд аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». «Улов» системы — более сотни автовладельцев, имеющих крупные задолженности по административным штрафам, вынесенным за нарушение ПДД, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Оборудование позволяет выявлять в потоке транспортных средств автомобили, владельцы которых являются злостными должниками. Инспекторы тормозят такой автомобиль, после чего приставы оформляют все необходимые документы, а в случае необходимости могут даже арестовать авто», — рассказали в ведомстве.

В ходе первого рейда с применением комплекса «Дорожный пристав» было остановлено 112 транспортных средств, 55 автовладельцев предпочли сразу же погасить долги, 17 человек получили требования о явке к судебному приставу, на 40 автомобилей наложены аресты. Общая сумма взысканных штрафов за нарушение ПДД составила 45 тысяч рублей.

Добавим, с начала текущего года приставами и автоинспекторами проведено более 100 совместных рейдов, в ходе которых к административной ответственности привлечено 2 543 неплательщика.

Вместе с тем в ГИБДД напоминают о возможности 50% оплаты штрафов — это возможно при уплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.