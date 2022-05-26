Сироты без жилья смогут зарегистрироваться по адресу мэрии

Законопроект об упрощенных правилах прописки для выпускников детдомов прошел первое чтение в Госдуме РФ

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект о дополнительной соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет об упрощенной процедуре их регистрации до тех пор, пока сироты не получат от государства положенное по закону жилье, сообщает пресс-служба Госдумы.



Законопроект предполагает, что, если ребенок не получил квартиру по достижении совершеннолетия, у него есть право зарегистрироваться в том муниципалитете, где он был прописан в социальном учреждении до 18 лет. Адресом регистрации станет адрес местной администрации.

«Значимость законопроекта большая: он коснется 219 тысяч детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект активно поддержали депутаты ГД от Челябинской области Дмитрий Вяткин и Яна Лантратова.

«Я недавно посетила детский дом-интернат в Чебаркуле. Выпускники и педагоги учреждения и рассказали о несправедливости: когда ребенок живет в детском доме, он там и зарегистрирован. Потом он встает в очередь на квартиру и регистрируется, например, в общежитии при техникуме, где учится. Но заканчивается время обучения, он выписывается из общежития и попадает в правовой вакуум. Он не может получить ни пособие и льготы, устроиться на работу. Раньше добрые педагоги, чтобы помочь этому ребенку, регистрировали этих детей у себя. Но после ужесточения миграционного законодательства это стало невозможно. Кто-то находит родственников, кто-то в домах для бездомных регистрируется, а кто-то живет на чердаках и в подвалах. Я лично объехала семь регионов России и нашла такие истории», — рассказала Яна Лантратова на пленарном заседании Госдумы и призвала коллег поддержать законопроект.

По данным авторов законопроекта из фракции «Единой России» в Госдуме, на сегодня в РФ не имеют никакой регистрации почти восемь тысяч сирот, уже достигших возраста 23 лет, но так и не получивших жилье.