Сирены и громкоговорители включат в Челябинской области 6 марта

В регионе проведут проверку системы оповещения населения

Сегодня, 6 марта, в Челябинской области проведут плановую проверку готовности системы оповещения населения. В период с 10:00 до 14:00 южноуральцы услышат электросирены и громкоговорители. Также задействуют радио, телевидение и домофоны «Интерсвязи», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

С 10:43 до 10:45 проверочное речевое сообщение запустят через домофоны.

С 10:43 до 10:44 заставка с текстом прервет вещание на телеканалах «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр». В это же время будет включено информационное сообщение на радиостанциях «Россия», «Вести FM» и «МАЯК».

С 10:43 пользователи мобильного приложения «МЧС России» начнут получать уведомления о проведении проверки систем оповещения.

Кроме того, южноуральцы смогут услышать звуки сирены и сообщения, передающие через громкоговорители.

Подобные проверки проводятся для выявления каких-либо неисправностей в системе и их последующего устранения.

«Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения „Внимание всем!“ подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области»,— напомнили в ведомстве.