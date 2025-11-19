Синяки под глазами — к несдаче: как челябинским студентам подготовиться к сессии

Почему мешки под глазами выдают нерадивых студентов и как глаза «палят» списывающих

Сезон предсессионной лихорадки официально открыт: в ноябре студенты уже начинают листать конспекты, искать спасительные лайфхаки и задумываться о вечном вопросе — можно ли выучить за ночь то, что не училось весь семестр. Корреспондент ИА «Первое областное» поговорил с преподавателем экономики и проректором по учебной работе ЧелГУ Артемом Саламатовым о том, почему главный секрет успеха на экзамене — не искусственный интеллект, а здоровый сон, как распознать списывающего студента по взгляду и почему современные учащиеся стали прагматичнее.

«Самый верный совет — выспаться», — заверил преподаватель. Он, как и все студенты, тоже сдавал экзамены.

Раньше в интернете вирусился миф о «мешках под глазами». По мнению пользователей, уставший вид символизирует тяжелую подготовку и абсолютные знания. Но это не так.

«По мешкам под глазами узнают как раз студентов нерадивых, которые точно не учили до этого ничего, и в ночь перед экзаменом начинают всё это усиленно доучивать. А как раз у студента знающего, который пришел за пятеркой, на экзамене должно быть выспавшееся лицо», — рассуждает Артем Аркадьевич.

Попытка списать может оказаться тщетной. Даже самая хитрая шпаргалка не поможет, если выдать себя поведением. Главная подсказка — глаза.

«Они бегают. Это очень трудно контролировать на самом деле. Когда ловишь взгляд списывающего студента, они как бы говорят тебе: „Вот ты и попался“. Уверенный в своих знаниях студент смотрит спокойно», — говорит он.

А вот слепых зон у преподавателя нет. С его места отлично видно всех студентов как за первой, так и за последней партой. Единственный вариант — спрятаться за широкую спину товарища, но и сегодня учеников активно рассаживают «в шахматном порядке». Вывод один: придется учить.

В попытках быстрее сдать работу, нередко, когда ученики обращаются к ИИ. Сейчас его легко вычислить — по специальным программам (проверили — работает) и «сухому» повествованию.

«С каждым днем это делать все труднее и труднее без специальных программных средств, но стиль ИИ все-таки пока узнаваем и отличим от стиля живого мышления студента и его изложения в тексте. Если текст пишет живой человек, то набор слов, скажем так, и синонимов может быть не такой разнообразный, если это не специально обученные студенты, как филологи», — утверждает Артем Саламатов.

За 25 лет преподавания профессор заметил, что современные студенты стали более осознанными: они точно знают, чего хотят. И ставят перед собой высокие цели, не боясь преград.

«Самые сложные дисциплины для студентов — экономико-математические, связанные с расчетами. Они как были тяжелыми, так и остаются, разве что появились компьютеры, специальные программы и Excel-таблицы», — делает вывод преподаватель. Гуманитарии не могут не согласиться.

Конечно, в День преподавателя высшей школы мы не забыли и о самом педагоге. Узнали, что бы Артем Аркадьевич сделал для студентов при неограниченном бюджете (речь о миллиардах и триллионах).

«Можно сделать все для того, чтобы студенту было интереснее и комфортней в университете. Направить средства на улучшение среды. Конечно, можно и на приобретение программ, отвечающих на все вопросы учеников, но это не всегда хорошо. Преодолевая трудности, мы развиваем себя»,— заключил Артем Саламатов.

Не можем не вспомнить о южноуральских педагогах. Ольга Кочетова признана лучшей среди своих коллег в области музыкального искусства, преподаватель Василий Соловьев удостоен медали за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. А педагоги РАНХиГСа читают лекции участникам программы «Герои Южного Урала».