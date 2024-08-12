Синоптики вновь обещают дожди в Челябинской области 12 августа

На юг области вернется летнее тепло

Сегодня, 12 августа, в Челябинской области вновь пройдут дожди. Местами сохранится прохладная погода, а где-то потеплеет почти до +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы поднимутся до +12°С, дневной прогрев составит около +19...+21 градуса Цельсия. Облачно с прояснением, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха достигнет +19°С. День пройдет под аккомпанемент дождя. Ветер юго-западный, до четырех метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике приблизится к +17°С. Небольшой дождь. Ветер слабый, южного направления.

В Златоусте потеплеет до +16°С. Умеренные дожди сменятся небольшими. Ветер юго-восточный, до четырех метров в секунду.

Показания термометров в Троицке зафиксируются на +20°С. Осадки в виде небольшого дождя. Ветер южного направления, до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе этим утром составит около +8°С, днем потеплеет до +16...+21 градуса. На юге области воздух прогреется до +24°С. Облачно с прояснениями, синоптики обещают небольшие дожди, местами умеренные. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южной четверти, 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.