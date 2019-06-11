/ Синоптики спрогнозировали жаркий и дождливый День России

О погоде на выходной рассказали в областном гидрометцентре.

Жителей Челябинской области ожидает дождливый День России. При этом в регионе будет держаться высокая температура, которая в некоторых районах достигнет 30 градусов тепла.

В ночь на среду, 12 июня, ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы, при температуре плюс 25, плюс 30 градусов (в горах до плюс 21). Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 15. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинской области.

В ведомстве так же отметили, что в период с 11 по 13 июня в Челябинской области прогнозируется высокая пожарная опасность. А по сообщению регионального МЧС, сегодня, 11 июня, на территории региона ожидаются грозы и град и ветер 16-21 м/с.