Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Челябинской области 28 апреля

Атмосферный фронт принесет осадки и снизит температуру

Сегодня, 28 апреля, в Челябинской области ожидаются шквалистый ветер и дожди. В горах похолодает до +8°C, на остальной территории будет чуть теплее, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске пройдет небольшой дождь. Градусники покажут +14°C. Сильный южный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В Магнитогорске температура поднимется до +12°C. Слабый дождь. К вечеру выглянет солнце.

В Златоусте сегодня +10°C. Небольшие осадки покинут город во второй половине дня.

Бакальцам тоже потребуется зонт. Столбики термометров остановятся на +7°C. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Троицке и Карталах день выдастся дождливым. Воздух прогреется до +15°C.

В Бредах — пасмурно и 14°C выше нуля. Слабые осадки пройдут лишь утром. Сильный юго-западный ветер.

В целом в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, местами — умеренные. Дневной прогрев составит от +8 до +16°C.