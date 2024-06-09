Синоптики спрогнозировали окончание дождей в Челябинской области

Температура воздуха снова поднимется

В ночь на понедельник, 10 июня, синоптики еще обещают дожди в Челябинской области. Днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха снова поднимется до +20 градусов и выше. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью сохранится небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +11 градусов. Днем синоптики обещают потепление до +23 градусов и облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы также продолжит идти дождь, местами прогремят грозы. В горах и низинах похолодает до +6 градусов, на остальной территории будет от +9 до +14 градусов. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром местами туманы. Градусники покажут до +21...+26 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.