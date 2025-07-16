Синоптики рассказали, ждать ли в Челябинске московских ливней

В столице побит 80‑летний рекорд

Накануне, 15 июля, на Москву обрушился сильнейший ливень: всего за два часа выпало 60 миллиметров осадков — а это месячная норма. Затопило улицы, подземные переходы, на подземных парковках залило автомобили. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, побит рекорд 80‑летней давности: в 1944 году за сутки выпало 28,8 миллиметра осадков.

Журналист ИА «Первое областное» узнала в Челябинском Гидрометеоцентре, доберется ли циклон, вызвавший тропический ливень, до Южного Урала.

«Московской погоды мы не ожидаем. Регион сейчас находится под влиянием антициклона. По предварительным расчетам, дожди пройдут, но они будут носить кратковременный характер»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

Синоптик уточнила, что сейчас антициклон продвигается вглубь региона. К выходным погода улучшится: будет больше солнца, а там, где было прохладно, потеплеет.

В Челябинске, например, в воскресенье воздух может прогреться до +26 градусов. А там, где сейчас ниже +20 градусов, будет около +21.