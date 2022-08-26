Синоптики рассказали о погоде в Челябинске на 1 сентября

День обещает быть теплым и солнечным

Нынешний август балует горожан жаркой погодой. Температура воздуха в Челябинске держится на уровне +30 градусов. Синоптики Гидрометцентра России дали прогноз на ближайшие семь дней и рассказали, каким на Южном Урале будет День знаний.

«Следующий четверг, 1 сентября, в Челябинске будет солнечным. Ночь на первый день осени будет прохладной: около +17 градусов. Но уже днем воздух должен прогреться до +28 градусов. Дождя не будет, но он может пойти в ночь на пятницу, 2 сентября»,

— сообщают в Гидрометцентре России.

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