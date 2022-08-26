«Следующий четверг, 1 сентября, в Челябинске будет солнечным. Ночь на первый день осени будет прохладной: около +17 градусов. Но уже днем воздух должен прогреться до +28 градусов. Дождя не будет, но он может пойти в ночь на пятницу, 2 сентября», — сообщают в Гидрометцентре России.
Как долго еще простоит жара в Челябинской области, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
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