Синоптики рассказали о погоде на первый уикенд 2024 года в Челябинской области

Южноуральцев ждет скачок атмосферного давления и перепад температур

На территорию Челябинской области движется антициклон, который вновь изменит картину погоды в регионе в течение суток.

Так, сегодня, 5 января, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, термометры покажут от 11 до 16 градусов мороза, на юге региона — до минус 8. Ветер ожидается западной четверти слабый, 3-8 м/с.

Уже к вечеру атмосферное давление в регионе начнет повышаться, изменится с 732 до 740 мм ртутного столба, небо прояснится, а температура воздуха упадет почти до 30 градусов ниже нуля, которые из-за влажности будут ощущаться как полновесные минус 35.

Рождественская ночь также будет холодной — около 25 градусов мороза, возможен слабый снег.