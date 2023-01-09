Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область придет потепление

Спойлер: ждать осталось недолго

В Челябинской области уже второй день стоят сорокаградусные морозы. Из-за аномальных холодов привычная жизнь в регионе немного перестроилась: междугородние автобусы отменяют, каникулы в школах в некоторых городах Челябинской области продлили, а сервисы такси в первый рабочий день в два раза подняли ценник. Когда же в регионе наконец потеплеет? Журналист ИА «Первое областное» выяснила в областном Гидрометеоцентре.

«Установившаяся в Челябинской области морозная погода связана с пришедшей в регион арктической воздушной массой. Но уже со среды, 11 января, начнется перестройка: с запада будет поступать более теплый воздух, и конец недели будет более комфортным»,— рассказала заместитель начальника Челябинского Гидрометеоцентра Ирина Попова.

По ее словам, к четвергу ночные температуры составят около −20 градусов, дневные будут подниматься до минус 10—15 градусов. При этом осадков в регионе не ожидается.

Напомним, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Сотрудники МЧС предупредили южноуральцев о возможности возникновения ЧП.