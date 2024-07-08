Синоптики рассказали, когда в Челябинской области спадет жара

С понижением температуры в регион вернется дождливая погода

Первая половина наступившей недели в Челябинской области будет жаркой. Понижение температуры, пусть и небольшое, синоптики обещают к концу недели. В Челябинске будет около +23 градусов, в отдельных районах области ниже. Подробнее о погоде с 8 по 15 июля — в материале ИА «Первое областное».

«Жителей уральских регионов ждет теплая погода: днем воздух сможет прогреться до +23…+28 градусов. Но в конце рабочей недели сюда прорвется холодный фронт, зарядят дожди, а температура сразу понизится до +18…+23 градусов»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске в понедельник и вторник будет около +25 градусов, в среду и четверг воздух прогреется сильнее — до +28 градусов. В среду возможен небольшой дождь. С пятницы синоптики обещают понижение температуры до +23 градусов и дожди с грозами.

В горных районах области аномальной жары не ожидается: на протяжении почти всей недели градусники будут показывать около +25 градусов. В пятницу температура снизится до +20 градусов. Выходные будут дождливыми.

На западе региона небольшие дожди ожидаются на протяжении всей недели. К среде температура поднимется почти до +30 градусов, в пятницу резко упадет до +21 градуса.

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