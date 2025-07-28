Синоптики рассказали, когда в Челябинской области прекратятся дожди

Ненастная погода сохраняется уже несколько дней

Минувшие выходные и начало новой недели в Челябинской области выдались дождливыми и холодными. Судя по прогнозу, осадки не только не прекратятся сегодня, 28 июля, но и продолжатся в предстоящие дни. ИА «Первое областное» выяснило, когда в регионе наконец установится благоприятная погода.

Синоптики Уральского Гидрометеоцентра рассказали, что виной всему циклон, который, расположившись над Уралом, оказался зажат между двумя антициклонами. И лишь разрушение одного из них позволит циклону покинуть регион.

«Согласно прогнозу численных моделей, случится это к началу августа. Циклон, теряя энергию, уйдет на восток, а Урал попадет под влияние периферии северо-западного антициклона, и погода заметно улучшится»,— уточнили сотрудники Гидрометцентра.

Популярные погодные сервисы показывают, что осадки в Челябинске прекратятся к выходным: в субботу, 2 августа, дождя уже не будет. Температура на протяжении недели существенно не изменится: синоптики обещают от +18 до +22 градусов.

На юге региона обстановка чуть лучше: сегодня небольшой дождь и +20 градусов, но уже во вторник выглянет солнце и температура поднимется до +25 градусов. Однако со среды вновь зарядят дожди, которые закончатся к выходным.

Жители северных районов влияние антициклона, предварительно, почувствуют в пятницу, 1 августа: к этому дню температура поднимется, осадки прекратятся.