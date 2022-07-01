Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Челябинской области в июле‑2022

Спойлер: порадуются и любители жаркого лета, и любители прохлады

После прохлады в июне многих жителей Челябинской области интересует, какая погода ждет нас во втором летнем месяце. Журналист Первого областного информагентства заглянула в долгосрочный прогноз и узнала, чем порадует или, наоборот, огорчит июль.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, обычно в июле в Челябинской области средняя температура воздуха составляет от +18 до +19°C. В этом году погода порадует южноуральцев разнообразием: ожидается как тридцатиградусная жара, так и прохлада.

Например, первая неделя июля будет жаркой. По данным сайта «Гисметео», ртутные столбики на протяжении более чем семи дней будут показывать около +30°C и даже больше. Затем в регионе похолодает и столбики термометров опустятся до отметок +14, +16°C. Ближе к концу месяца синоптики прогнозируют среднюю летнюю температуру — около +22, +25°C.





В основном южноуральцам прогнозируют переменную облачность. При этом в жаркие дни будет ясно, а в самые холодные — пасмурно и дождливо. Дожди, кстати, обещают на протяжении 16 дней. Гроз почти не будет несмотря на то, что обычно в июле они гремят часто.

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