Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Челябинской области в августе‑2022

Спойлер: порадуются любители и жары, и прохлады

Июль в этом году в Челябинской области выдался жарким: температура воздуха то и дело поднималась до +36 градусов, а региональное МЧС предупреждало южноуральцев об аномальной жаре. Каким же на Южном Урале будет август? Изучаем долгосрочный прогноз погоды и готовим шорты и куртки.

«Средняя температура воздуха в августе составляет до +17 градусов, в горных районах области — до +15 градусов. В теплые годы она достигает от +18 до +22 градусов, в холодные — от +10 до +14 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха в Челябинске — +36 градусов. Абсолютный минимум — 0 градусов», — рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Судя по предварительному прогнозу, размещенному на сайте «Гисметео», первая половина августа в Челябинске будет жаркой: воздух будет прогреваться до +26 градусов. В отдельных районах области ожидается выше +30 градусов.

С 17 августа похолодает, и уже до конца месяца столбики термометров будут показывать от +18 до +13 градусов.





Дождливых дней в августе будет немало. Почти на протяжении трех недель в Челябинской области будут выпадать осадки. Также в регионе ожидаются грозы.