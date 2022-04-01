Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Челябинской области в апреле

Спойлер: солнца в этом месяце будет мало

В марте в Челябинской области наблюдались температурные качели, снегопады и дожди. Апрель также начался в регионе с непогоды. Чего южноуральцам ждать на протяжении второго весеннего месяца, рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Апрель — середина календарной весны, но фактически ее начало, когда в первой декаде месяца температура воздуха переходит через 0°C в сторону повышения. Средняя температура воздуха в апреле составляет +2...+4°C. В теплые годы она повышается до +9...+11°C, в холодные — опускается до −1...−4°C. Абсолютный максимум температуры воздуха в Челябинске — +28°C. Абсолютный минимум — −26°C»,— сообщают синоптики.

В апреле в регионе выпадает обычно до 27 миллиметров осадков, в северной части — до 42 миллиметров. Большую часть дней это снег с дождем, но все же чаще в Челябинской области выпадает снег, чем идет дождь. Бывают и метели, однако они уже довольно редки: в среднем число дней с метелью составляет от одного до трех.

Изредка в апреле наблюдаются туманы, грозы и град.

«В апреле преобладают ветры южного и юго-западного направления, на крайнем юге области — западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 3—4 метра в секунду, в Челябинске — 3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв достигает 28 метров в секунду»,— добавляют синоптики.

Обычно апрель — месяц солнечный: солнце светит на протяжении 27—28 дней. Однако в этом году, судя по прогнозу на «Яндекс.Погоде», южноуральцев ожидает преимущественно пасмурная погода.