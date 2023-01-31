Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области в феврале‑2023

Аномальных холодов синоптики не прогнозируют

В феврале 2023 года погода в Челябинской области сюрпризов не преподнесет. Как сообщила журналисту ИА «Первое областное» начальник метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева, температура будет в пределах нормы, долгих снегопадов в регионе в последнем зимнем месяце не ожидается.

«По предварительным данным, погода будет в пределах температурной нормы: от −11 до −15°С. Оттепель, которая наблюдается сейчас из-за установившегося антициклона, скорее всего, отступит. Будут морозные ночи, дни также будут прохладными. Но первая неделя февраля будет теплой», — рассказала Екатерина Выходцева.

Предварительно, до конца этой недели в Челябинске дневная температура воздуха не опустится ниже −8 градусов.

Затяжных снегопадов в регионе в феврале не ожидается. По словам синоптика, осадки будут ниже нормы, но все же будут с прохождением атмосферных фронтов.

Согласно многолетним наблюдениям, февраль в Челябинской области — солнечный месяц, однако в этом году, предварительно, будут преобладать пасмурные дни.

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