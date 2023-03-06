Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области 8 марта

Спойлер: осадки в регионе не прекратятся

Восьмого марта Челябинская область отметит Международный женский день — праздник, который ассоциируется с весной, красотой и солнцем. Вот только погода в этот день в регионе будет несолнечной. Предварительный прогноз на 8 марта журналисту ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«В Челябинской области 8 марта ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью будет от −8 до −13°С, днем — от −4 до +1°С. Ветер до 10 метров в секунду с отдельными порывами до 13 метров в секунду»,— рассказала Екатерина Выходцева.

В столице Южного Урала, по предварительным данным, днем 8 марта будет чуть холоднее, чем в эти дни, — до −2 градусов. Осадков не ожидается.

Более подробно о погоде 8 марта в Челябинской области читайте на нашем сайте 7 марта в 18:00.