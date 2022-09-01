Синоптики рассказали, каким в этом году на Южном Урале будет сентябрь

Начнется первый осенний месяц с аномальной жары

Август в Челябинской области выдался жарким. К концу месяца столбики термометров поднимались до аномальных +36 градусов. Такая же погода ожидается и в первых числах сентября, затем в регион придет похолодание. В целом погода в сентябре будет в пределах нормы, сообщила журналисту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Согласно прогнозу, аномальная жара простоит до третьего сентября — температура воздуха будет подниматься выше +35 градусов. Уже 3 сентября, в субботу, резко похолодает — до +20 градусов. Дальше температура начнет постепенно опускаться.

«В первой декаде сентября среднесуточная температура будет составлять от +12 до +16 градусов, во второй декаде опустится до +5, +8 градусов. То есть к концу месяца нас ждет настоящая осенняя погода. Ночью возможны будут заморозки»,— рассказала Екатерина Выходцева.

В первые дни сентября, по данным синоптиков, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В середине месяца осадки будут обложными, характеризующимися своей монотонностью. В целом в первом осеннем месяце дождей будет чуть больше, чем обычно.







Ранее своими наблюдениями о том, какой в этом году на Южном Урале будет осень, с журналистом ИА «Первое областное» поделилась климатолог Екатерина Пестрякова.

Фото в тексте — с сайта Gismeteo.ru