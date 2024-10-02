Синоптики рассказали, каким в Челябинской области будет октябрь

Обойдется без аномалий

Октябрь в Челябинской области в 2024 году будет теплым. Осадков ожидается меньше, чем обычно, рассказали в Гидрометцентре России.

«В октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +5...+7°С, что на 1,5°С выше нормы. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы. Норма — от 22 до 66 миллиметров»,— уточнили синоптики.

Вообще, октябрь — месяц ветров и заморозков. Во втором осеннем месяце преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя месячная скорость составляет 3—4 метра в секунду.

Когда в Челябинске пройдет первый снег, синоптики однозначного ответа не дают. Согласно долгосрочному прогнозу на сайте «Гисметео», небольшой снег с дождем может пройти 17 и 18 октября. При этом синоптики отмечают, что снег в октябре на Южном Урале — не редкость. Бывают и снегопады, и метели. А еще во втором осеннем месяце на водоемах начинает образовываться кромка льда.

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