Синоптики рассказали, каким будет март в Челябинской области

Настоящую весну советуют не ждать раньше апреля

Март в Челябинской области будет относительно теплым, но зимним месяцем. В канун календарной весны синоптики рассказали, когда южноуральцам ждать настоящую весну, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«У метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль. Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов. В Челябинске весна наступает в среднем 6 апреля», — рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Весна в марте ощущается в основном в быстром нарастании продолжительности дня и ярком солнце. Впрочем, и наиболее высокие температуры марта в регионе, действительно, весенние: плюс 16—19 в дневные часы. Среднесуточная же температура воздуха, по данным Гидрометеоцентра России, ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, то есть около нормы (4—7 ниже нуля).

Кроме того, в марте больше, чем в каком-либо другом месяце года, ясных солнечных дней. Месячное количество осадков предполагается также около нормы 18—35 мм.

В марте преобладают ветры южного и юго-западного направления, на крайнем юге области — западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 3—4 м/с, в городе Челябинске — 3 м/с.