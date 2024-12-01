Синоптики рассказали, каким будет декабрь-2024 в Челябинской области

Спойлер: погода ожидается неоднородной

Декабрь в этом году в Челябинской области будет чуть теплее обычных значений. При этом, по прогнозам синоптиков, резкие похолодания не исключены.

«По данным Гидрометцентра России, в декабре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается около −9...-12°С, что на 1,5°С выше нормы»,— рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Синоптики напомнили, что средняя температура в регионе в декабре колеблется в пределах от −12 до −14°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточняет, что в целом погода в первом зимнем месяце будет неоднородной, а значит, резкие похолодания не исключены.

Что касается осадков, их в Челябинской области выпадет около нормы — 18—25 миллиметров, в горах до 39 миллиметров.