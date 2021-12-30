Синоптики рассказали, какая погода ждет южноуральцев в январские праздники

Спойлер: тридцатиградусных морозов не будет

В новогоднюю ночь в Челябинской области после нескольких морозных дней существенно потеплеет. Но какую погоду ожидать южноуральцам в длинные январские выходные? Корреспондент ИА «Первое областное» связалась с синоптиками областного Гидрометеоцентра и узнала, какие сюрпризы преподнесут первые дни второго зимнего месяца.

«В начале января в Челябинскую область с запада придет теплый фронт, ночные температуры будут от −14 до −20°C. Дневные температуры — от −7 до −12°C. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. 3 января атмосферное давление начнет повышаться, и уже с 4 января в регионе снова похолодает»,— прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Действительно, в ночь на первое января в регионе обещают −16, −21°C, днем потеплеет до −5, −10°C. Такая же погода ожидается и в Челябинске.

2 и 3 января в южноуральской столице будет еще теплее: и ночные, и дневные температуры покажут выше −10°C. В ночь на 4 января уже похолодает до −15°C, днем ожидается до −14°C. В среду, 5 января, будет еще холоднее. Затем температура снова пойдет на спад, но выше −10°C днем и −15°C ночью ожидать не стоит. На протяжении всей недели прогнозируют небольшой снег.

При этом синоптики добавляют, что указанные цифры — предварительные и точный прогноз будет известен только за день до конкретного числа.