Синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Челябинской области

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Вторая половина марта в Челябинской области в этом году выдалась теплой. На протяжении нескольких дней температура воздуха поднималась до +18 градусов. Апрель в регионе, по данным синоптиков, также будет теплым. О погоде во втором весеннем месяце журналисту ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«По данным Гидрометцентра России, апрель ожидается в температурном режиме чуть выше нормы — на 1—1,5°С. Это значит, что ночью в Челябинской области температура будет опускаться до 0°С, днем будет подниматься до +10°С и выше»,— сообщила синоптик.

Первая неделя апреля действительно будет теплой: в Челябинске, предварительно, столбики термометров вновь достигнут +18 градусов, в регионе в отдельных районах может быть чуть выше.

При этом, по словам Екатерины Выходцевой, апрель в Челябинской области будет дождливым: синоптики прогнозируют выпадение осадков больше нормы. В связи с этим в этом году во втором весеннем месяце будут преобладать пасмурные дни.

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