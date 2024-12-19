Синоптики прогнозируют снег и гололедицу на дорогах в Челябинске

В городе будет тепло

Небольшой снег задержится в Челябинске на несколько дней. По данным регионального Гидрометцентра, сегодня днем, 19 декабря, температура будет колебаться от −3 до −5.

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах от наката. Ветер ожидается южный с переходом на северный, 4—9 метров в секунду.

Снег продолжит идти и в ночь на пятницу, 20 декабря. Температура при этом опустится до −10...−12. В свою очередь, днем потеплеет до −6...−8. Будет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3—8 метров в секунду.