Синоптики предупредили южноуральцев о резких перепадах температур

Метеозависимым жителям региона следует внимательнее отнестись к своему здоровью

В четверг, 19 августа, в Челябинской области днем по-прежнему сохранятся высокие температуры. Ночью столбики термометров существенно опустятся, предупреждают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14, +16°C, днем температура воздуха поднимется до +31, +33°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области перепад ночных и дневных температур также будет существенным: в ночные часы столбики термометров достигнут +12, +17°C, в горах и низинах ожидается понижение до +8°C, днем воздух раскалится до +36°C, в горах и низинах до +28°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

Во время перепадов температур у людей, страдающих от хронических заболеваний, могут усиливаться симптомы. Например, существенное ухудшение самочувствия могут заметить южноуральцы с сердечно-сосудистыми патологиями, артритами, астмой и другими заболеваниями. Также метеозависимые люди могут страдать мигренями и даже перепадами настроения. Если в двух последних случаях побороть симптомы помогут отдых и, например, приятная музыка, то в других случаях следует проконсультироваться с врачом или при остром ухудшении вызвать скорую помощь.