Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Челябинской области 20 июня

Ветер может усилиться до штормовых значений

На погоду в Челябинской области продолжает влиять циклон, и в пятницу, 20 июня, она существенно не изменится: местами синоптики обещают ливни, грозы и град, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Градусники покажут около +20 градусов или чуть выше, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +11…+13 градусов. Днем воздух может прогреться до +23 градусов. Облачно с прояснениями, дождь. Вероятна гроза. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +8 до +13 градусов, дневная — от +19 до +24. Дожди, местами сильные. В отдельных районах град. Утром возможен туман. Ветер преимущественно южный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, при грозах усиление до 25 метров в секунду.

В регионе действует штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Южноуральцев призывают соблюдать правила безопасности: не находиться рядом со слабо укрепленными конструкциями и не оставлять рядом с ними автомобили. С дальними поездками на личном авто лучше повременить. Но если срочно нужно ехать, а в пути застал ливень, лучше остановиться на обочине и переждать непогоду.