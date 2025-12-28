Синоптики пообещали жителям Челябинской области снежную погоду 28 декабря

Осадки принесет фронтальная система циклона

Сегодня, 28 декабря, снег пройдет на большей части территории Челябинской области. Местами возможны снегопады. Разбег температур в регионе составит от −7 до −15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают небольшой снег и −10 градусов. Ветрено.

В Нязепетровске — умеренный снег, слабый ветер и −7 градусов.

В Верхнем Уфалее сегодня тоже снежно, но чуть холоднее — около −10. Ветер слабый юго-западный.

В Златоусте осадки будут набирать силу в течение всего дня, и ночью на город обрушится снегопад. Градусники покажут −11.

В Аше ожидаются снег и −6 градусов. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске заметно холоднее — около −15. И здесь не обойдется без осадков.