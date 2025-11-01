Синоптики пообещали южноуральцам теплый ноябрь

Температура воздуха будет выше нормы

Ноябрь-2025 в Челябинской области ожидается теплым, сообщили в Гидрометеоцентре России. Снегопадов или интенсивных дождей не ожидается — количество осадков будет в пределах нормы.

«В ноябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается минус 4—6 градусов, что в северной половине выше нормы, в южной — около нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы — 18—27 миллиметров, в горных районах — от 37 до 46»,— рассказали синоптики.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометеоцентра России Роман Вильфанд, температура выше нормы в последнем осеннем месяце будет на территории всего Урала, а также в Центральной России, Сибири, Приволжье и ряде других федеральных округов.

Традиционно в Челябинской области ноябрь считается первым зимним месяцем: температура воздуха переходит через 0 градусов в сторону понижения. Средняя температура в регионе составляет минус 6—7 градусов. Если говорить об осадках, то в ноябре они обычно выпадают в виде снега, реже — в виде дождя.

Синоптики напоминают, что обычно волны тепла сменяются волнами холода, а значит, могут быть дни и с плюсовой температурой, и с отрицательной.