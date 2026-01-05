Синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области 5 января

Аномальные снегопады обрушатся на юг региона

Во второй половине 5 января и в ночь на 6 в Челябинской области прогнозируются сильные метели. Гололедица заставит водителей отказаться от поездок. Особенно ситуация ухудшиться на юге региона. В экстренных службах предупредили о сильных заносах на дорогах.

В зону сильных снегопадов попадают Бреды, Агаповка, Магнитогорск, Карталы, Бреды, Варна. При этом скорость ветра может достигать 20 м/с, что означает штормовй ветер.

На дорогах области в круглосуточный патруль и расчистку вывели спецтехнику. Сейчас работают 200 единиц техники. Региональный Миндортранс напоминает телефон диспетчерской (351)-237-88-92. В МЧС рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок.