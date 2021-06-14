Синоптики обещают южноуральцам жаркую неделю

Выходной понедельник не станет исключением

Понедельник, 14 июня, начнется в Челябинской области с жары. Если утром температура не превышает +20 градусов, то к обеду столбики термометров достигнут +29, сообщает Челябинский гидрометцентр.



По данным синоптиков, в течение дня 14 июня в Челябинске будет ясная, солнечная погода без осадков, в разных районах жара достгнет +29 — +31 градусов по Цельсию. В регионе в целом температура будет колебаться в пределах 26-31 градусов тепла. Ветер умеренный, до 9 метров в секунду.

Запоздавшее начало рабочей недели также отметится жарой, в среду, 16 июня температура достигнет недельного максимума в +32 градуса. 17 июня температура начнет понемногу снижаться, возможны грозы. Лишь к воскресенью может похолодать до +20 градусов.